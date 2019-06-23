هزة ارضة تضرب عدة مدن باقليم كوردستان

2019/06/23 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقعت هزة ارضية في ثلاث مدن باقليم كوردستان.وشعر الاهالي في مدن كلار والسليمانية وحلبجة بشدة الهزة من دون معرفة درجتها على مقياس ريختر.وبحسب مواقع الارصاد، فان موقع الهزة في مدينة سربيل زهاب الحدودية مع ايران

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