2019/06/23 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفار الدفاع المدني في كركوك بعد هزة أرضية شعر بها الأهالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/23 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار الدفاع المدني في كركوك بعد هزة أرضية شعر بها الأهالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار الدفاع المدني في كركوك بعد هزة أرضية شعر بها الأهالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).