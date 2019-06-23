امريكا: لا نسعى لمواجهة طهران لكن هناك ضرورة للحد من تهديداتها

2019/06/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أكد المبعوث الأمريكي، مدير دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية المكلف بجوانب نشاطات إيران، برايان...

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