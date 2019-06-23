قصص “كراهية” تهدد الموصل.. ومطالبات بإعادة الروابط الاجتماعية للمدينة

2019/06/23 | 20:36

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سومر نيوز: بغداد..



مع احتلال داعش لثلث مساحات العراق، قبل خمسة أعوام، فر هيثم سالم من المدينة، فيما انضم ابن اخته إلى صف...

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