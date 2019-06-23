“مسافرة مزعجة للغاية” تتسبب في مناورة جوية خطيرة بسماء لندن

2019/06/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتقلت السلطات البريطانية مسافرة “مزعجة للغاية”، دفعت طاقم طائرة إلى الاستغاثة بسلاح الجو الملكي أثناء رحلة جوية.وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن مقاتلتين من سلاح الجو الملكي تسببا في خرق حاجز الصوت شمال شرقي منطقة لندن الكبرى، أثناء مرافقة طائرة ركاب مدنية، أبلغ طاقمها عن المسافرة.وأضافت الصحيفة أن

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