بومبيو يزور السعودية والإمارات ويكرر عرضه للتفاوض مع إيران دون شروط

2019/06/23 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات وكرر عرضه للتفاوض مع إيران “دون شروط مسبقة” لخفض التوتر بالمنطقة.وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل صعوده الطائرة “نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة.هم يعرفون أين يجدوننا”.ومضى يقول “أنا واثق من أنه في اللحظة

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