الأنواء الجوية تكشف تفاصيل الهزة الأرضية في السليمانية

2019/06/23 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، تفاصيل الهزة الأرضية التي شهدتها مدن البلاد، وإقليم كردستان، بقوة 4.5 حسب مقياس ريختر.وأعلن مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، في تصريح لـ “سبوتينك”، وتابعته /المعلومة/، قائلا: “سجلت مراصدنا الزلزالية هذا اليوم الساعة السابعة و52 دقيقة هزة أرضية بقوة 4.5 حسب مقياس ريختر، ضمن المنطقة الحدودية العراقية — […]

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