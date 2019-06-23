عبدالرحمن مطر - سوريا والدور الاسرائيلي

2019/06/23 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_مطر أضحت القضية السورية، جزءاً أساسياً من قضايا الشرق الأوسط، وأي حل للوضع السوري، صار مرتبطاً بصورة مباشرة، بالتسوية الشاملة لقضايا المنطقة، المعقدة، والتي ماتزال عصيّة على الحلّ منذ نشوئها قبل ثمانين عاماً.والواقع فإن ذلك، لا يبعث على الأمل باقتراب توصل الأطراف الدولية لإيجاد تسوية، يتوقف فيها العدوان الواسع على سوريا، والذي تنخرط فيه قوى مانعة للحل الدولي، إلا وفقاً لتصورات أستانا، والتي قادت بدور......

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