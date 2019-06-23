مازن الحسوني - يا حزب الأبطال.هاي تاليها ؟

2019/06/23 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني -عرف عن الحزب الشيوعي العراقي بأنه مدرسة نضالية كبيرة بين ابناء شعبنا وعموم الأحزاب السياسية سواء بداخل البلد أو خارجه .هذه السمعة لم تأت من فراغ وأنما جاءت بسبب مواقف الحزب السياسية في الكثير من المجالات وبأوقات زمنية مختلفة وتحمل نتيجتها الملاحقة والأضطهاد والسجون والنفي والقتل حتى بات يعرف بأسم حزب الشهداء بسبب كثرة شهدائه .هؤلاء الشهداء الذين وهبوا حياتهم دفاعأ عن القيم والمبادئ النبيلة التي ......

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