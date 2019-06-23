قوباد طالباني :حكومة كردستان على استعداد لتقديم الدعم لانجاح مهام فريق التحقيق الاممي للمساءلة عن جرائم تنظيم داعش الارهابي

2019/06/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني ، ضرورة التنسيق مع فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم تنظيم داعش الارهابي (UNITAD).وقال طالباني خلال اجتماعه اليوم الاحد مع كريم خان المستشار الخاص للامم المتحدة رئيس فريق التحقيق للمساءلة عن جرائم داعش (UNITAD) بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني : ان حكومة اقليم كردستان على استعداد لتقديم […]

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