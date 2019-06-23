رئيس اركان الجيش يتراس المؤتمر الخاص بالعمليات

2019/06/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، اليوم الأحد ، المؤتمر الخاص بالعمليات بحضور معاوني رئيس اركان الجيش للعمليات والتدريب والإدارة والميرة والمفتش العسكري، وقادة الاسلحة، ومدراء المديريات وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة اركان الجيش .وذكر بيان لوزارة الدفاع ,ان رئيس الاركان استمع الى الايجازات التي قدمها المعاونون والقادة والأمرون […]

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