قدو : جلسة البرلمان ليوم غد ستشهد تمرير جميع الوزارات دون تأجيل

2019/06/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل أسماء مرشحي الوزارات الأربعة المتبقية لرئاسة

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