استيقظت لتجد نفسها وحيدة على متن الطائرة

2019/06/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عاشت مسافرة كندية لحظات من الرعب، على متن طائرة، بعدما انصرف الركاب والمضيفون، وظلت عالقة بمفردها في المركبة، لأنها كانت تغط في نوم

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