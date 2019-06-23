وكيل امير الايزيدية: من الضروري على “البارزاني” اشراك الأيزيديين في الحكومة الكوردية الجديدة

2019/06/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان أصدر وكيل أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم و نجل الأمير الراحل “تحسين سعيد بك” الأمير “حازم بك” بيان “يطلب من خلاله من المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان العراق السيد “مسرور البارزاني” بضرورة إشراك الايزيديين في الكابينة الحكومية الجديدة للاقليم”.البيان أشار إلى أن “السيد “البارزاني” زار المكونات …

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