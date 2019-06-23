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بالصور ..



المبادرة الوطنية البحرينية تدعو لرفع العلم الفلسطيني وتضمينه في البروفايل الشخصي

العالم الاسلامي البحرين

بالصور ..



المبادرة الوطنية البحرينية تدعو لرفع العلم الفلسطيني وتضمينه في البروفايل الشخصي

الأحد 23 يونيو 2019 - 20:16

المبادرة الوطنية البحرينية

دعت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني لرفع العلم الفلسطيني رفضا لمؤتمر صفقة القرن بشقها الاقتصادي المقرر عقده في البحرين يم الثلاثاء.

كما تدعوكم إلى تغيير صور ((البروفايل)) في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي إلى صورة علم فلسطين.



وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٥ و٢٦ حزيران ٢٠١٩، معتبرة هذه المشاركة واجب وطني ونصرة للشعب الفلسطيني

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