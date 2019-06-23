الكعكة الخليجية من يطفئ الشموع

2019/06/23 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجود عامر

مما لا شك فيه أن ما قدمته أيران للولايات المتحدة من خلال ملفها النووي او جمهوريتها المزعومة يفوق بمرات ومرات ما يقدمه اي حليف للامريكان فحلفاء امريكا مطلوب منها حمايتهم والدفع عنهم كي يبقوا حلفاء.



أما بالنسبة لأيران فهي العدو الظاهر الذي يشرع بقاء الوضع تحت الحماية الأمريكية خوفا" من العدو الذي يتربص بالمنطقة وهو ايران .فإذا وضعنا ما حصل في الآونة الأخيرة بالمنطقة في الميزان الاقتصادي نستطيع بكل بساطة ان نرى الجهة التي ترجح كفة الربح والخسارة نحوها فالرابح الوحيد في هذه المعمعة هم الامريكان والأيرانين فالامريكان تمكنوا من وضع اليد على المنطقة بعقود أمنية دون اي منافسة من الاوروبيين او اي منافس آخر وذلك بعقود رسمية كذلك كافة المدخرات الخليجية الموجودة في خزائنهم باتت تحت اليد وهي مصاريف وتكاليف مقابل الحماية التي يقدموها للدول الخليجية وناقلاتهم النفطية كذلك اصبحت متحكمة بالطريق البحري الداخل والخارج الى الخليج العربي ليس فقط لدول المنطقة بل لكل دول العالم دون اي اعتراض من احد وللبقاء على هذه الحالة وجب وجود مهدد وعدو فكانت أيران لذلك نرى السهولة التي تعاملت فيها مع أيران .فبقاء أيران يعني بقاء الولايات المتحدة بهذا الشكل من هنا نرى ان الولايات المتحدة غير جادة في ضرب ايران او برنامجها النووي لانه بقاء ايران من بقائها .أما مكسب ايران من هذه الحرب الكلامية كثير جدا"مما لا شك فيه ان الداخل الايراني غير صحيح وبدأت تلوح في الأفق معالم أعادة احياء الثورة الخضراء ولكن هذه المرة بضخ جماهيري قوي مدعوما" بالحالة القومية والأثنية لبعض مكونات الشعب الايراني وابرزها قضية عربستان المحتلة او اقليم الاهواز وهذه الحالة اذا تفاقمت ستؤدي حتما" لزوال النظام الايراني وكانت قد بدأت الاحتجاجات التي قمعتها ايران بقوة وما يوحد الايرانين هو وجود هذا العدو الخارجي فكانت الولايات المتحدة عدوة بالشكل المقنع للايرانين ليس قولا" فقط بل فعلا" كماحدث في اسقاط الطائرة وقضية ناقلات النفط وبذلك تستطيع ايران قمع اي أحتجاج وسحقه بحجة هذا العدو دون اي اعتراض من احد .منه هنا نرى ان بقاء ايران بهذا الشكل هو حالة ضرورية لبقاء الولايات المتحدة بشكلها الجديد كشركة امنية وحيدة في العالم تدير مصالحها عبر وكلاء وليس بالتدخل المباشر ولكن يبقى السؤال قائما" من يطفئ شمعة الكعكة الخليجية وأين اوروبا من كل هذا وما سبب سكوت اوروبا عن الولايات المتحدة سيتم طرق هذا الموضوع في مقال اخر أنشالله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعكة الخليجية من يطفئ الشموع) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعكة الخليجية من يطفئ الشموع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).