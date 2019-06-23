تربية نينوى تنفي نشوب حريق في اعدادية ام المؤمنين شرق الموصل

2019/06/23 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نفت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى نشوب حريق في مبنى اعدادية ام المؤمنين الكائنة في حي القدس شرق الموصل.وحذرت المديرية مطلقي الإشاعات والصفحات الوهمية من الملاحقة القانونية ، داعياً المواطنين في المحافظة الى متابعة الصفحات الرسمية لوزارة التربية وكذلك صفحة تربية نينوى للاطلاع على اخبار والنشاطات الموثقة حفاظاً على رصانة […]

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