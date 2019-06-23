2019/06/23 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ضربت هزة أرضية قوية مساء اليوم الأحد إقليم كرستان شمالي العراق.وأفادت مصادر، مساء اليوم الأحد، 23 حزيران/يونيو، بأن هزة أرضية قوية ضربت إقليم كردستان شمالي العراق.وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة قريبة من السليمانية شمال شرقي العراق، صباح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب مدينة باقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب مدينة باقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).