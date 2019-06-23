وزير التعليم يصدر قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري

2019/06/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة بغداد _ الصباح الجديد : اصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل قرارات لمعالجة حالات الطلبة بشكل جذري قبل الشروع بتطبيق نظام المقررات للسنة الدراسية المقبلة 2019/2020.وتضمنت القرارات التي أصدرها وزير التعليم العالي اعتماد المعالجات لمجالس الكليات منح الطلبة (5) درجات كحد اعلى بشكل ...

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