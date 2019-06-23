وزير التخطيط يعلن استئناف تنفيذ عدد من المشاريع المتوقفة في بغداد

2019/06/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص 95 مليار دينار للمشاريع الجديدة في العاصمة بغداد _ الصباح الجديد : اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي عن تصويت مجلس الوزراء على رؤية الوزارة في استئناف تنفيذ عدد من المشاريع المستمرة والمتوقفة في محافظة بغداد، والمشاريع المطلوب ادراجها ضمن الخطة الاستثمارية وخطة تنمية الأقاليم للعام الحالي .واكد الدكتور نوري الدليمي موافقة ...

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