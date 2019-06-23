2019/06/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتقارها الى البعد السياسي يجترح فشلها المستقبلي متابعة ـ الصباح الجديد : يعتزم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ترامب، عرض خطة «السلام من أجل الازدهار» في مؤتمر دولي بالبحرين غدا الثلاثاء والأربعاء الذي يليه.وقال كوشنر، وهو مهندس المشروع لرويترز إنه ينبغي للزعماء الفلسطينيين دراسة الخطة، وأضاف «تلك ستكون «فرصة القرن» إذا كانت لديهم الشجاعة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض عربي واسع يسبق انعقاد مؤتمر «صفقة القرن» لسلام فلسطيني مزعوم) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفض عربي واسع يسبق انعقاد مؤتمر «صفقة القرن» لسلام فلسطيني مزعوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).