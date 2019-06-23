2019/06/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل ، الاحد ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 2019/6/23 في الساعة 7،52 حسب التوقيت المحلي للمدينة الواقعة ضمن منطقة الحدود العراقية الإيرانيةوبينت الهيئة في بيان لها : ان قوتها بلغت 4،5 درجة على مقياس رختر, وتبعد الهزة(25كم) عن مدينة خانقين والمناطق القريبة ،وكذلك ، تبعد 170 كم عن شمال شرق العاصمة بغداد " واكدت الهيئة : ان المواطنين قد شعروا بها شعور واضح في كركوك وخانقين مبينة ، ان العمل جاري لمراقبة النشاط الزلزالي وتحليل المعلومات ، ولم ترد انباء عن حصول أضرار اضاف البيان : ان على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة ، والتزام بالوصايا الزلزالية .يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية توضح الهزة الأرضية في خانقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية توضح الهزة الأرضية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).