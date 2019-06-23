2019/06/23 | 20:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بالوثيقة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. اعتراف رسمي بـ"سوء" خدمات شبكة اسيا سيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالوثيقة..
اعتراف رسمي بـ"سوء" خدمات شبكة أسيا سيل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالوثيقة.. اعتراف رسمي بـ"سوء" خدمات شبكة اسيا سيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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