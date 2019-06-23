لمسات أجنبية وراء استهداف الشركة النفطية الأميركية بالبصرة

2019/06/23 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الطاقة النيابية العراقية، اليوم الأحد، عن وجود لمسات سعودية إسرائيلية وراء استهداف شركة نفطية أميركية بالبصرة، عازية الأمر إلى تصعيد فتيل ا...

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