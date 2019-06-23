2019/06/23 | 20:56

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بالصور ..



مصرع سائق (ستوتة) بحادث سير مروع في النجف

لقي رجل مصرعه كان يقود دراجة نارية (ستوتة) بحادث سير مروع في

النجف الاشرف .

وقال مصدر امني، ان" رجل كان يقود دارجة نارية نوع ستوتة لقي مصرعه

بسبب السرعة المفرطة وعدم الالتزام بقواعد المرور على الطريق القوسي

شمال النجف وطوقت القوات الامنية مكان الحادث ونقلت جثة الرجل الى

الطب العدلي .

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