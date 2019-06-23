2019/06/23 | 20:56

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القوات المسلحة اليمنية : سلاح الجو المسير يستهدف مطاري أبها وجيزان

الاحد

23

حزيران

2019 :

08:30 pm

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القوات المسلحة اليمنية : سلاح الجو المسير يستهدف مطاري أبها وجيزان

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