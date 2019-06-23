2019/06/23 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انذرت بلدية المنصور اصحاب الجنابر لازالة مصدر ارزاقهم.وعمدت البلدية الى نشر اعلان تضمن “ستقوم امانة وقيادة عمليات بغداد بفتح زقاقين ضمن محلة 601 و الازقة 26 و2 لذا نلزمكم برفع الجنابر والبسيطيات خلال 7 ايام اعتبارا من 19/6 وخلافه ستتم الازالة من خلال الامانة وبالاشتراك مع قيادة عمليات بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلدية المنصور تنذر اصحاب الجنابر (لازالة مصدر ارزاقهم)) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلدية المنصور تنذر اصحاب الجنابر (لازالة مصدر ارزاقهم)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).