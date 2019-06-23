ظريف يحمل اربع دول مسؤولية خرق الاجواء الايرانية

2019/06/23 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن “إسقاط إيران طائرة استطلاع مسيرة أمريكية بعد خرقها المجال الجوي لبلاده لم يكن الحادث الوحيد من نوعه في الآونة الأخيرة.وذكر ظريف على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن طائرة مسيرة أمريكية أخرى من طراز MQ9 خرقت المجال الجوي الإيراني يوم 26 مارس الماضي، وألصق […]

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