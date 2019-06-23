2019/06/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: StEMZKz3qQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الادعاء العام: 542 قضية مرفوعة ضد متهمين هاربين خارج العراق - تقرير: مهند التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الادعاء العام: 542 قضية مرفوعة ضد متهمين هاربين خارج العراق - تقرير: مهند التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).