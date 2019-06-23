2019/06/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت، اليوم الأحد، اعتقال عصابة مكونة من امرأتين ورجل سرقت محل تسوق في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات توفرت لدى قسم نجدة النجف حول سرقة احدى الأسواق، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل ونصب كمين انتهى بالقاء القبض على العصابة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة مكونة من امرأتين ورجل سرقت محل تسوق في النجف وكالة خطوة برس.

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