القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا تسليب دراجة نارية شرقي بغداد

2019/06/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا تسليب دراجة نارية شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "دوريات نجدة بغداد ألقت القبض على ثلاثة اشخاص بينهم مخمورين حاولوا تسليب دراجة نارية (تكتك) من شخص بعد تهديده باسلحة بيضاء قرب شارع الربيعي في منطقة زيونة شرقي بغداد".

وأضافت أنه "تم تسليم المعتقلين الى مكتب مكافحة إجرام بغداد باجراءات اصولية".

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