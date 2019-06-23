ضبط 2000 حبة مخدرة بحوزة عنصر أمني في ذي قار

2019/06/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 2000 حبة مخدرة بحوزة منتسب في

الشرطة الاتحادية بمحافظة ذي قار.

وقال

إعلام المكتب في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مكتب المفتش

العام لوزارة الداخلية تمكن من ضبط منتسب في الشرطة الاتحادية متلبساً بالجرم المشهود

بحيازة 2000 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها في أحد أقضية محافظة ذي قار”، مبينا أن

“العملية جاءت على خلفية ورود معلومات للمكتب مفادها تورط منتسبين اثنين منسوبين

للشرطة الاتحادية بالاتجار بالحبوب المخدرة”.

وأضاف،

أن “المفتش العام اصدر لمكتبه في ذي قار أمراً بمتابعة القضية والتحري عنها واتخاذ

الاجراءات اللازمة بصددها عن طريق التنسيق مع الجهات الاختصاصية في الوزارة والقضاء”،

موضحا أن “المعلومات قد تأكدت لمفتشية الداخلية وظهر من سير التحقيق والتحري أن

المنتسبين يقومان بجلب المخدرات من قضاء الرطبة في محافظة الأنبار وبيعها في قضاء الشرقاط

في ذي قار”.

وتابع،

أن “نتيجة لذلك شكل مكتب المفتش العام مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

في محافظة ذي قار فريق عمل مشترك، نتج عنه ضبط أحد المنتسبين متلبساً بالجرم المشهود

بحيازة 2000 حبة مخدرة كان ينوي بيعها في المحافظة، فيما لاذ الثاني بالفرار”،

مشيرا إلى أن “فريق العمل نظم محضر ضبط ودون افادة المنتسب المتهم وعرض القضية

على القضاء الذي أصدر قراره بتوقيف المتهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات”.

وأشار

إلى أن “التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها بغية

تقديمهم للقضاء”.

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