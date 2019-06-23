الدفاع تعلن فتح جسر القيارة الرابط بين نينوى وكركوك وأربيل

2019/06/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الدفاع، اليوم الأحد، فتح جسر القيارة العائم، الرابط بين محافظة نينوى وكركوك

واربيل .

وذكرت

الوزارة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مديرية الهندسة العسكرية،

تنفيذا لتوجيهات رئيس اركان الجيش بإعادة الجسر الرابط بين محافظة نينوى وكركوك واربيل ،

افتتحت جسر القيارة العائم”.

وأوضح

البيان، أن “كوادر مديرية الهندسة العسكرية باشرت اليوم ممثلة بكتيبة تجسير المقر

العام وهندسة ميدان قيادة عمليات نينوى، بتأهيل وافتتاح الجسر الحيوي العائم، وبوقت

قياسي ليسهم بتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتنشيط الحركة التجارية بين المحافظات

الشمالية وبغداد وبقية المحافظات”.

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