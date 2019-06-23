التيتي الحبيب - البيجيدي يتقن دور المهرج البليد

2019/06/23 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الأحداثفشلت الأحزاب المخزنية والممخزنة في لعب دور الوساطة بين الدولة والمواطن المتضرر والذي لم يعد يقبل بالحكرة ولا أن تضيع حقوقه.كان من المطلوب والمفروض على هذه الأحزاب أن تلعب دور حماية الدولة والنظام من سخط وغضب هذا المواطن.كان من المفروض فيها حسب ما أوكلته لها الدولة أن تواجه هذا المواطن وأن تقنعه بقبول الأمر الواقع أو بأنها هي من ستتولى الدفاع عنه عند الدولة.حاولت هذه ال......

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