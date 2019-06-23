مصطفى محمد غريب - بصيصٌ من الاحتمالات

2019/06/23 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب قبلةٌأقبلت في المتاحمن نسيم الصباحترتدي زخرفاًمن جناح الحمام الحواري في البطاح مثلما ترتدي الشمس نوراً ونارفتذوب القلوب فيا روعة من إيابْفرحةٌ من ضباب النعيم..------ ------ ------قدمت فجأةًفرحةٌ في الأصولْتُوّجَت ثقةبالفصولوالبلابل في ضجةٍ تغتنمْ فرصةً في الجناحالبلابلُ ماذا تقول!..------ ------ ------تبدأ..في احتمالْالفصول ......

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