مؤسسة الشهداء تعلن توزيع قطع أراض لذوي شهداء الحشد الشعبي في بغداد قريباً

2019/06/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، ان دائرة شهداء الحشد الشعبي انجزت التصاميم النهائية لقطع الأراضي المخصصة لذوي شهداء الحشد التي سيتم توزيعها قريبا في بغداد.

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