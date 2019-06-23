2019/06/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشرف محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، على مشروع إنشاء محطة كهربائية ثانوية بطاقة 2×31.50 ميغا فولت في حي الشهداء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دواي يشرف على التشغيل التجريبي لمشروع محطة كهرباء الشهداء ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دواي يشرف على التشغيل التجريبي لمشروع محطة كهرباء الشهداء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).