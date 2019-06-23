اليمن .. سلاح الجو المسير يعطل الملاحة في مطاري جازان وأبها السعوديين

2019/06/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات "قاصف 2k" استهدفت مطاري أبها وجيزان".وأكد المتحدث، أن "هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارين المذكورين".وشدد المتحدث على أن "هذا الاستهداف جاء ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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