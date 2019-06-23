مفتشية الداخلية: ضبط 2000 حبة مخدرة بحوزة شرطي في ذي قار

2019/06/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "قوة من المكتب تمكنت من ضبط منتسب في الشرطة الاتحادية متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 2000 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها في أحد أقضية محافظة ذي قار".وأضاف المكتب، أن "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط منتسبين اثنين منسوبين للشرطة الاتحادية بالإتجار بالحبوب المخدرة، حيث أصدر المفتش العام لمكتبه في ذي قار أمراً بمتابعة القضية والتحري عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها عن طريق التنسيق مع الجهات الاختصاصية في الوزارة والقضاء"، موضحاً أنه "تأكدت لمفتشية الداخلية المعلومات وظهر من سير التحقيق والتحري أن المنتسبين يقومان بجلب المخدرات من قضاء الرطبة في محافظة الأنبار وبيعها في قضاء الشرقاط في ذي قار، ونتيجة لذلك شكل مكتب المفتش العام مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ذي قار فريق عمل مشترك، نتج عنه ضبط أحد المنتسبين متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 2000 حبة مخدرة كان ينوي بيعها في المحافظة، فيما لاذ الثاني بالفرار".وتابع المكتب، "الى ذلك نظم فريق العمل محضر ضبط ودون افادة المنتسب المتهم وعرض القضية على القضاء الذي أصدر قراره بتوقيف المتهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات، ولا زالت التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين فيها بغية تقديمهم للقضاء".

انتهى.ص.هـ.ح.

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