سائرون تهدد بإقتحام المنطقة الخضراء في حال لم يتم استكمال الكابينة الوزارية خلال ساعات

2019/06/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، ان دخول المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان من قبل الجماهير سيتكرر اذا لم تستكمل الكابينة الوزارية خلال الساعات المقبلة.

وقال القيادي في التحالف النائب رامي السكيني، في بيان اليوم، (23 حزيران 2019)، ان "بعض الكتل ما تزال تعيش لحظة الماضي من خلال تمسكها بالمناصب وفرض شخصيات معينة لاستيزار بعض الوزارات"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية هي السبب في تعطيل اكمال الكابينة الوزارية".

وأضاف ان "تمسك هذه الكتل بالمناصب سيدفع الجماهير إلى دخول المنطقة الخضراء واقتحام مجلس النواب مجددا"، مؤكدا أن "استكمال الكابينة الوزارية ليس بالمستوى الطموح وهو فشل للسلطتين التشريعية والتنفيذية".

ولفت السكيني إلى أنه "خلال الساعات المقبلة اذا لم تتبلور رؤية واضحة لدى جميع الكتل السياسية في إنهاء ملف الوزارات المتبقية وكذلك الدرجات الخاصة بالوكالة فإن الجماهير سيكون لها موقف من دخول البرلمان وقول كلمته".

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