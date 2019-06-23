العثور على رفات احد مغدوري الدفاع المدني في الانبار

2019/06/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عثرت القوات الامنية، الاحد، على رفات احد مغدوري الدفاع المدني في محافظة الانبار.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ان ” استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت ومن خلال اعترافات احد المتهمين الملقى القبض عليهم وهو عربي الجنسية من العثور على رفات احد الشهداء المغدورين […]

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