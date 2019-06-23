ضبط منتسب بالداخلية بحيازة الفين حبة مخدرة

2019/06/23 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط منتسب في الشرطة الاتحادية متلبساً بالجرم المشهود بحيازة 2000 حبة مخدرة لغرض الاتجار بها في أحد أقضية محافظة ذي قار .وجاءت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط منتسبين اثنين منسوبين للشرطة الاتحادية بالاتجار بالحبوب المخدرة، حيث اصدر المفتش العام […]

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