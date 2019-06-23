نائب عن الفتح: هناك ارادة سياسية لتمرير قانون التقاعد الموحد

2019/06/23 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي،اليوم الأحد، عن وجود إرادة سياسية كبيرة لدى الكتل السياسية المختلفة للتصويت على أبرز القوانين المعطلة.

وقال الفتلاوي

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