التعيبان لـ

2019/06/23 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد النائب عن تحالف البناء عبد الامير التعيبان ان الدستور العراقي مزروع بعبوات ، مبيناً ان العبوات التي زرعت في الدستور زرعها الاميركان

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