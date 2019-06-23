النقل تعلن تسجيل هزة أرضية بقوة 4،5 درجة ضمن الحدود العراقية الإيرانية

2019/06/23 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، أن مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية، مساء اليوم في الساعة 7،52 حسب التوقيت المحلي للمدينة الواقعة ضمن منطقة الحدود العراقية الإيرانية.

وبينت الهيئة في بيان لها، أن "قوتها بلغت 4،5 درجة على مقياس رختر، وتبعد الهزة(25 كم) عن مدينة خانقين والمناطق القريبة، وكذلك، تبعد 170 كم عن شمال شرق العاصمة بغداد".وأكدت الهيئة، أن "المواطنين قد شعروا بها شعوراً واضحاً في كركوك وخانقين مبينة، أن العمل جارٍ لمراقبة النشاط الزلزالي وتحليل المعلومات، ولم ترد أنباء عن حصول أضرار".وأضاف البيان، أن "على المواطنين أخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والأخبار الكاذبة، والتزام بالوصايا الزلزالية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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