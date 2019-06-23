تعرف على جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد

2019/06/23 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاحد، ان جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين ستتضمن استكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.ونشرت الدائرة الاعلامية جدول اعمال جلسة الغد، تلقت وكالة /المعلومة/، نسخةً منه، ان “جلسة يوم غد الاثنين الموافق (24 حزيران 2019)، استكمال الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.[…]

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