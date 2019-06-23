الحكيم يطالب باختيار رئيس بديل لتحالف الإصلاح والإعمار

2019/06/23 | 21:54

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن كتلة بدر النيابية، رزاق محيبس، اليوم الأحد، إن كتلته برئاسة هادي العامري، حددت استحقاقها الانتخابي بما يخص الدرجات الخاصة وسلمته لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ليختار الشخصيات المناسبة، لابعاد الطام

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الاحد، عن ادراج التصويت على استكمال الكابينة الحكومية بجدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها يوم غد، مبينة أن الجدول يتضمن ايضا التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية.&nb

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، كاظم الصيادي، اليوم الأحد، أن تشكيل المعارضة جاء لابتزاز الحكومة والحصول على اجندات خاصة، حسب تعبيره.

وذكر كاظم الصيادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية تشكيل المعارضة تأتي من أج

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