2019/06/23 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ايران تعطل الدوام الرسمي في هذه المحافظة الاربعاء المقبل !

عطلت خوزستان جنوب ايران الأربعاء القادم بسبب الارتفاع الحاد في

درجات الحرارة.

منظمة الأنواء الجوية الإيرانية أكدت أن حرارة بعض المناطق في

خوزستان بلغت ٥٣ درجة الإسبوع الماضي!

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