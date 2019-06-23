كوردستان تشرع ابوابها للاستثمارات الامريكية وتبدأ مرحلة جديدة مع بغداد

2019/06/23 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، ان الاقليم سيمنح كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات الأمريكية.

وجاء حديث بارزاني خلال مراسم توقيع اتفاقية تجارية بين كوردستان والولايات المتحدة.

وقال بارزاني في كلمة القاها ان "مرحلة مابعد القضاء على داعش ستكون مرحلة تثبيت دعائم الاستقرار والازدهار والتنمية".

وأكد بارزاني على ان حكومة كوردستان ستقدم كافة التسهيلات المتاحة للشركات الامريكية التي ستعمل في القطاع الاقتصادي والتجاري.

واشار بارزاني الى اهمية الاتفاقية لاقليم كوردستان وخصوصا في المرحلة الحالية.

وقال رئيس اقليم كوردستان "علاقاتنا قديمة وتاريخية مع امريكا، لقد حاربت معنا تنظيم داعش الارهابي، وحمت اقليم كوردستان والعراق عموما والآن جاء دور امريكا من الناحية الاقتصادية والتجارية".

ولفت بارزاني الى أن العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية دخلت مرحلة جديدة، وقال "اليوم بدأنا مع الحكومة العراقية مرحلة جديدة مستندة على الدستور، ونتطلع لمستقبل مشرق لحل كافة المشاكل".

سوار أحمد

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