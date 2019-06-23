رئيس الحكومة يتحمل الوزر الاكبر من الأزمة لأنه خضع لإرادات الكتل ولم يؤد واجبه

2019/06/23 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما اكدت عزمها حسم الوزارات الشاغرة خلال مهلة الصدر..سائرون: بغداد – وعد الشمري أكدت قائمة سائرون، أمس الاحد، عزمها على تمرير الوزارات الشاغرة خلال المهلة التي سبق أن أعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحسم الملف، لافتة إلى ان عملية التصويت سوف يسبقها اجتماع يعقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس مجلس ...

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